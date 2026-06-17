Музей золота в Берёзовском приглашает на мастер класс по бохо

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уже завтра, 27 июня, музей золота в Берёзовском организует творческий мастер-класс по созданию украшений в стиле бохо. Бохо— это многослойные бусы, украшенные этническими мотивами.Стиль бохо отличается свободой форм, яркостью и особым теплом ручной работы, — говорят организаторы мероприятия. С часу дня участники мастер-класса будут собирать свой индивидуальный аксессуар. При этом они узнают, как грамотно сочетать бусины и декоративные элементы между собой. Мастер расскажет, как добиться стильного и гармоничного образа с помощью украшения. Готовые бусы станут отражением характера и стиля своего создателя.Мастер-класс подходит для взрослых и детей от десяти лет. Предварительная запись обязательна — места ограничены. Записаться можно по телефону 8(34369) 4-93-47. Расположен берёзовский Музей золота в доме №4 по улице Коммуны. Мероприятие для возрастной категории 18+