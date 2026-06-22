В Екатеринбурге планируют построить новые дороги для разгрузки выездов на ЕКАД

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Кировском районе Екатеринбурга планируют построить новые дороги, которые должны снизить нагрузку на существующие выезды на Екатеринбургскую кольцевую автомобильную дорогу. Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава города Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства объектов улично-дорожной сети в планировочном районе Калиновском.Проект предусматривает строительство магистрали от улицы Мурзинской до ЕКАД в направлении поселка Березит, а также новой дороги от улицы Шефской до ЕКАД с выездом на Режевской тракт. Кроме того, работы затронут территорию планировочного района Калиновского.По проекту новая дорога от улицы Мурзинской до ЕКАД будет иметь протяженность 5,5 км, а магистраль от улицы Шефской составит около 8 км. На каждой из них предусмотрено по две полосы движения в каждом направлении.Также проект включает строительство эстакад через железнодорожные пути, реконструкцию Промышленного проезда с устройством боковых односторонних проездов и создание магистральных улиц районного значения общей протяженностью более 10,6 км. Мероприятие для возрастной категории 18+