Возрастное ограничение 18+
«Сохранить единство и солидарность»: в УрФУ призвали выпускников не приходить в мантиях
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в университете приняли решение отказаться от использования мантий на церемонии выпускного из-за того, что в вуз не доставили все заказанные комплекты. Как сообщили в пресс-службе университета, ситуация связана с форс-мажорными обстоятельствами при поставке.
Студентов попросили прийти на церемонию без мантий.
У публикации более 6 тысяч негативных реакций и сотни комментариев. Мероприятие для возрастной категории 18+
Мы не можем допустить ситуации, когда часть выпускников будет в мантиях, а часть — нет. Чтобы сохранить единство и солидарность, нам пришлось принять решение и всем отказаться от мантий на церемонии,
— говорится в сообщении
Студентов попросили прийти на церемонию без мантий.
У публикации более 6 тысяч негативных реакций и сотни комментариев. Мероприятие для возрастной категории 18+
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