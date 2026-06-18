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«Сохранить единство и солидарность»: в УрФУ призвали выпускников не приходить в мантиях

15.47 Суббота, 27 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге в университете приняли решение отказаться от использования мантий на церемонии выпускного из-за того, что в вуз не доставили все заказанные комплекты. Как сообщили в пресс-службе университета, ситуация связана с форс-мажорными обстоятельствами при поставке.

Мы не можем допустить ситуации, когда часть выпускников будет в мантиях, а часть — нет. Чтобы сохранить единство и солидарность, нам пришлось принять решение и всем отказаться от мантий на церемонии,

— говорится в сообщении


Студентов попросили прийти на церемонию без мантий.

У публикации более 6 тысяч негативных реакций и сотни комментариев.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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17:25 С начала года в Свердловской области росгвардейцы изъяли 1,5 тысячи единиц оружия
16:34 В Первоуральске «Волга» столкнулась с пассажирским автобусом: пострадали пять человек
16:23 Автобусный парк Екатеринбурга обещают пополнить 140 новыми машинами
15:48 Свердловскую железную дорогу оштрафовали за неотремонтированные мосты
14:48 Суд признал законным арест главы «Авто-Нома» по делу о смертельном ДТП в Екатеринбурге
14:30 В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в хищении 1,2 млн по указанию мошенников
13:16 Екатеринбуржца обвинили в убийстве десятилетней давности
13:14 Владельца камышловсского «концлагеря» для собак отпустили из СИЗО
12:43 В Красноуральске вынесли приговор по делу об ограблении советского актёра Воскресенского
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