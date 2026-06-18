«Сохранить единство и солидарность»: в УрФУ призвали выпускников не приходить в мантиях





— говорится в сообщении Мы не можем допустить ситуации, когда часть выпускников будет в мантиях, а часть — нет. Чтобы сохранить единство и солидарность, нам пришлось принять решение и всем отказаться от мантий на церемонии,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в университете приняли решение отказаться от использования мантий на церемонии выпускного из-за того, что в вуз не доставили все заказанные комплекты. Как сообщили в пресс-службе университета, ситуация связана с форс-мажорными обстоятельствами при поставке.Студентов попросили прийти на церемонию без мантий.У публикации более 6 тысяч негативных реакций и сотни комментариев. Мероприятие для возрастной категории 18+