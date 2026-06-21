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Сильные дожди и грозы ожидаются в Свердловской области в начале недели
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жителей Свердловской области в ближайшие три дня ждет неустойчивая погода. По данным Уралгидрометцентра, с 29 июня по 1 июля в регионе прогнозируются кратковременные и сильные дожди, грозы, а местами туман.
29 июня ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем осадки прогнозируются уже в большинстве районов, в отдельных территориях возможны сильные ливни. Ночью и утром местами образуется туман. Температура воздуха составит ночью 10...15°, при прояснениях до +5°, днем 17...22°. К вечеру северный ветер усилится до 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. В Екатеринбурге ночью существенных осадков не ожидается, днем пройдет кратковременный дождь, температура составит около 17°.
30 июня в Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы. Температура ночью составит 12...17°, днем 16...21°, на севере региона воздух прогреется до 26°. В Екатеринбурге синоптики прогнозируют сильный дождь, ночью около 14°, днем до 18°.
1 июля сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью местами, а днем в большинстве районов вновь пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 9...14°, днем 19...24°. В Екатеринбурге ночью осадков не ожидается, днем пройдет кратковременный дождь, воздух прогреется до 21°.
Мероприятие для возрастной категории 18+
29 июня ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем осадки прогнозируются уже в большинстве районов, в отдельных территориях возможны сильные ливни. Ночью и утром местами образуется туман. Температура воздуха составит ночью 10...15°, при прояснениях до +5°, днем 17...22°. К вечеру северный ветер усилится до 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. В Екатеринбурге ночью существенных осадков не ожидается, днем пройдет кратковременный дождь, температура составит около 17°.
30 июня в Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы. Температура ночью составит 12...17°, днем 16...21°, на севере региона воздух прогреется до 26°. В Екатеринбурге синоптики прогнозируют сильный дождь, ночью около 14°, днем до 18°.
1 июля сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью местами, а днем в большинстве районов вновь пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 9...14°, днем 19...24°. В Екатеринбурге ночью осадков не ожидается, днем пройдет кратковременный дождь, воздух прогреется до 21°.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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