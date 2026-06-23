340 человек ликвидируют последствия урагана в Кушве





сообщили в областном МЧС. «Всего для ликвидации последствий задействовано 340 человек и 82 единицы техники, из них от МЧС России 74 человека и 15 единиц техники»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Второй день подряд Кушву продолжают приводить в порядок после непогоды. В городе убирают строительный мусор и упавшие деревья, а также ремонтируют повреждённые ураганом дома.К сегодняшнему утру электричество вернули 5 тысячам домам. Без света остаётся ещё 281 жилой дом.Мероприятие для возрастной категории 18+