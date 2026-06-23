Возрастное ограничение 18+
340 человек ликвидируют последствия урагана в Кушве
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Второй день подряд Кушву продолжают приводить в порядок после непогоды. В городе убирают строительный мусор и упавшие деревья, а также ремонтируют повреждённые ураганом дома.
К сегодняшнему утру электричество вернули 5 тысячам домам. Без света остаётся ещё 281 жилой дом.
Мероприятие для возрастной категории 18+
«Всего для ликвидации последствий задействовано 340 человек и 82 единицы техники, из них от МЧС России 74 человека и 15 единиц техники»,
– сообщили в областном МЧС.
К сегодняшнему утру электричество вернули 5 тысячам домам. Без света остаётся ещё 281 жилой дом.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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