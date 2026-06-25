Возрастное ограничение 18+

Жителей Екатеринбурга приглашают на арт-субботник Большого Конного полуострова

18.38 Воскресенье, 28 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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В Екатеринбурге 4 июля пройдет арт-субботник на Большом Конном полуострове. Как сообщили в соцсетях Центра Чистой Природы 12-15, волонтеров приглашают помочь с уборкой прибрежной территории одного из популярных мест отдыха горожан.

Организаторы отмечают, что с каждым годом Большой Конный полуостров привлекает все больше любителей природы, истории и прогулок. Из-за этого территория вновь нуждается в уборке. Сбор участников состоится в 10.00 на конечной остановке трамвая № 11 «Зелёный Остров».

После уборки для участников подготовят арт-программу и вегетарианский обед. Всем желающим также предоставят необходимый инвентарь, включая перчатки и экощипцы. Волонтеры смогут получить часы добровольческой деятельности на платформе «Добро.ру».


Мероприятие для возрастной категории 18+

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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12:51 Сильные дожди и грозы ожидаются в Свердловской области в начале недели
11:46 Один человек погиб при пожарах в Свердловской области за минувшие сутки
19:13 В Свердловской области начали искать пропавшего около 10 дней назад 16-летнего подростка
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15:47 «Сохранить единство и солидарность»: в УрФУ призвали выпускников не приходить в мантиях
14:49 В Свердловской области пенсионерку, провалившуюся в болото, нашли спустя два дня
13:26 Подросток попал в больницу после столкновения самокатов в центре Екатеринбурга
12:46 Каждый пятый житель Екатеринбурга признался, что не представляет жизнь без курьерской доставки
11:33 В Сысертском округе пожарные спасли кошку во время крупного пожара
21:08 Компенсация пострадавшей в парке Нижнего Тагила девочке выросла вдвое
20:59 Авито Работа и «Логика молока» запустили совместную кампанию на фоне роста спроса на производственные кадры
20:46 На трассе между Екатеринбургом и Тюменью в ДТП погибла восьмилетняя девочка
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