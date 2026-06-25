Возрастное ограничение 18+
Жителей Екатеринбурга приглашают на арт-субботник Большого Конного полуострова
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге 4 июля пройдет арт-субботник на Большом Конном полуострове. Как сообщили в соцсетях Центра Чистой Природы 12-15, волонтеров приглашают помочь с уборкой прибрежной территории одного из популярных мест отдыха горожан.
Организаторы отмечают, что с каждым годом Большой Конный полуостров привлекает все больше любителей природы, истории и прогулок. Из-за этого территория вновь нуждается в уборке. Сбор участников состоится в 10.00 на конечной остановке трамвая № 11 «Зелёный Остров».
После уборки для участников подготовят арт-программу и вегетарианский обед. Всем желающим также предоставят необходимый инвентарь, включая перчатки и экощипцы. Волонтеры смогут получить часы добровольческой деятельности на платформе «Добро.ру».
Мероприятие для возрастной категории 18+
Организаторы отмечают, что с каждым годом Большой Конный полуостров привлекает все больше любителей природы, истории и прогулок. Из-за этого территория вновь нуждается в уборке. Сбор участников состоится в 10.00 на конечной остановке трамвая № 11 «Зелёный Остров».
После уборки для участников подготовят арт-программу и вегетарианский обед. Всем желающим также предоставят необходимый инвентарь, включая перчатки и экощипцы. Волонтеры смогут получить часы добровольческой деятельности на платформе «Добро.ру».
Мероприятие для возрастной категории 18+
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