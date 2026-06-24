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Сильные ливни и грозы ожидаются в выходные в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В выходные в Свердловской области прогнозируются сильные ливни и грозы. Также синоптики предупреждают о тумане ночью и утром.
В субботу, 27 июня, в регионе преимущественно без осадков, но юго-западе ожидаются дожди, местами сильные, и гроза. Ночью и утром туман. Ночью +10...+15 °C, днём +20...+25 °C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала дожди, ночью +13...+15 °C, днём +20...+22 °C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 28 июня, в Свердловской области на севере небольшие дожди, на юге сильные. Также ожидаются грозы. Ночью +11...+16 °C, днём +17...+22 °C, на востоке до +27 °C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге дождь, гроза, ночью +13...+15 °C, днём +19...+21 °C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
В субботу, 27 июня, в регионе преимущественно без осадков, но юго-западе ожидаются дожди, местами сильные, и гроза. Ночью и утром туман. Ночью +10...+15 °C, днём +20...+25 °C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала дожди, ночью +13...+15 °C, днём +20...+22 °C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 28 июня, в Свердловской области на севере небольшие дожди, на юге сильные. Также ожидаются грозы. Ночью +11...+16 °C, днём +17...+22 °C, на востоке до +27 °C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге дождь, гроза, ночью +13...+15 °C, днём +19...+21 °C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
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