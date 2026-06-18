Авито Работа и «Логика молока» запустили совместную кампанию на фоне роста спроса на производственные кадры

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Авито Работа и производственный холдинг «Логика молока» объявили о запуске совместной рекламной кампании по привлечению сотрудников. Проект стартовал на фоне растущего спроса на специалистов в молочной промышленности: по данным платформы, с января по май 2026 года число вакансий для операторов производственных линий увеличилось в 2,8 раза (+175%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество предложений для наладчиков оборудования выросло в 2,3 раза (+133%), а спрос на специалистов по контролю качества — на 40%.Как сообщили в компании, это первое совместное продвижение Авито Работы с партнером из производственного сектора. Кампания призвана обратить внимание соискателей на возможности трудоустройства на современных предприятиях с социальными гарантиями и перспективами карьерного роста.Основой кампании стал видеоролик, снятый на заводе «Логики молока» в Чехове. В съемках приняли участие сотрудники предприятия, которые показали основные этапы производственного процесса и работу специалистов разных профессий.В рамках проекта на Авито Работе опубликованы вакансии «Логики молока» в Самаре, Ялуторовске, Казани, Шадринске и Чехове. Компания ведет набор операторов производства, специалистов по обслуживанию оборудования, химиков, технологов и сотрудников служб контроля качества. Мероприятие для возрастной категории 18+