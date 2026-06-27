В Екатеринбурге спасли утят, провалившихся в ливневую канализацию

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге 24 июня спасли утят, оказавшихся в колодце ливневой канализации на улице Мехренцева. Об этом рассказали в «Зооспасе Екатеринбург».Днем местный житель заметил утку, которая не отходила от одного из колодцев. Под решеткой оказались несколько утят. Мужчине удалось снять решетку и вытащить почти всех птенцов, однако один из них успел скрыться в горизонтальной трубе и оказался в соседнем колодце с водой.Решетку второго колодца снять не удалось даже с помощью ломика. На помощь заявителю приехали волонтеры «Зооспаса Екатеринбург». Они решили достать утенка через отверстия в решетке. Для этого использовали самодельный сачок на гибком ободе, закрепленный на телескопической удочке.Как сообщили волонтёры, приспособление удалось опустить в колодец, после чего утенка быстро поймали и подняли на поверхность. Спасательная операция завершилась успешно.Мероприятие для возрастной категории 18+