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На трассе между Екатеринбургом и Тюменью в ДТП погибла восьмилетняя девочка

20.46 Пятница, 26 июня 2026
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
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Сегодня, 26 июня, на 78-м километре федеральной трассы Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на территории Богдановичского района и повлекла гибель ребёнка.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа Рио», 35-летний житель Тюмени, по неустановленной пока причине допустил выезд на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ» под управлением 48-летнего водителя из Липецкой области, двигавшегося во встречном направлении.

Как сообщает областное ГИБДД, в иномарке и следовавшем за ней автомобилем находилась целая семья, которая возвращалась домой в Тюмень после отдыха на озере Увильды. В результате столкновения восьмилетняя пассажирка «Киа Рио» — дочь водителя — скончалась на месте. Отец ребёнка с травмами госпитализирован. Мать девочки в момент аварии находилась в другом автомобиле и не пострадала физически, однако сейчас пребывает в состоянии шока. Водитель грузовика не получил травм. В рамках расследования будут дополнительно установлены обстоятельства ДТП, в том числе условия перевозки ребёнка в салоне автомобиля.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. ПВ связи с ДТП на указанном участке введено временное ограничение движения. Транспортные средства со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга временно пропускаются по встречной полосе.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:23 Автобусный парк Екатеринбурга обещают пополнить 140 новыми машинами
15:48 Свердловскую железную дорогу оштрафовали за неотремонтированные мосты
14:48 Суд признал законным арест главы «Авто-Нома» по делу о смертельном ДТП в Екатеринбурге
14:30 В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в хищении 1,2 млн по указанию мошенников
13:16 Екатеринбуржца обвинили в убийстве десятилетней давности
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12:43 В Красноуральске вынесли приговор по делу об ограблении советского актёра Воскресенского
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11:49 Делегации из 25 стран планируют принять участие в «Иннопроме» в Екатеринбурге
11:25 Режевчанина оставили без водительских прав из-за алкогольной зависимости
11:12 На рейс «Екатеринбург – Пекин» не пропустили пассажира с оправами для очков
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