На трассе между Екатеринбургом и Тюменью в ДТП погибла восьмилетняя девочка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 26 июня, на 78-м километре федеральной трассы Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на территории Богдановичского района и повлекла гибель ребёнка.По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа Рио», 35-летний житель Тюмени, по неустановленной пока причине допустил выезд на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ» под управлением 48-летнего водителя из Липецкой области, двигавшегося во встречном направлении.Как сообщает областное ГИБДД, в иномарке и следовавшем за ней автомобилем находилась целая семья, которая возвращалась домой в Тюмень после отдыха на озере Увильды. В результате столкновения восьмилетняя пассажирка «Киа Рио» — дочь водителя — скончалась на месте. Отец ребёнка с травмами госпитализирован. Мать девочки в момент аварии находилась в другом автомобиле и не пострадала физически, однако сейчас пребывает в состоянии шока. Водитель грузовика не получил травм. В рамках расследования будут дополнительно установлены обстоятельства ДТП, в том числе условия перевозки ребёнка в салоне автомобиля.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. ПВ связи с ДТП на указанном участке введено временное ограничение движения. Транспортные средства со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга временно пропускаются по встречной полосе. Мероприятие для возрастной категории 18+