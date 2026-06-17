Поворот налево обернулся для водителя из Карпинска судимостью

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Карпинский городской суд сегодня, 26 июня, вынес приговор жителю города 2003 года рождения. Молодой человек признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем тяжкий вред здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ).Трагедия произошла вечером 24 июня прошлого года в Карпинске. Подсудимый управлял технически исправным автомобилем «ВАЗ-21102» и двигался по улице Мира со стороны улицы Колхозной. На регулируемом перекрёстке улиц Мира и Пролетарская он намеревался повернуть налево. Водитель выехал на перекрёсток на разрешающий сигнал светофора, однако не оценил должным образом дорожную обстановку. Совершая манёвр, он выехал на полосу встречного движения и не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки», двигавшемуся прямо также на зелёный сигнал светофора. Произошло столкновение.При ударе мотоциклист получил тупую травму грудной клетки с переломом рёбер со второго по девятое с левой стороны, а также ушиб левого лёгкого. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала полученные повреждения как тяжкий вред здоровью. Травмы такого характера влекут длительное лечение и реабилитацию.Вину в совершении преступления осуждённый признал в полном объёме. Суд, изучив доказательства, представленные государственным обвинителем, назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы. Дополнительно осуждённый лишён права управлять транспортными средствами сроком на два года и шесть месяцев. Мероприятие для возрастной категории 18+