Из-за засора русла реки в Кушве подтопило четыре придомовых территории





– говорится в сообщении «Вследствие засора русла реки Кушва уровень воды в водоёме начал подниматься»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Кушве частично затопило территории четырёх жилых частных домов. В главном управлении МЧС по Свердловской области сообщают, что это произошло из-за засора русла реки.Сейчас специалисты устраняют засор. Также с помощью беспилотников проверяются другие места, где также мог образоваться засор.Подчеркивается, что пострадавших из-за потопления территорий нет. Дома от подтоплений не пострадали.Мероприятие для возрастной категории 18+