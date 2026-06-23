Возрастное ограничение 18+
Из-за засора русла реки в Кушве подтопило четыре придомовых территории
Фото: МЧС Свердловской области
В Кушве частично затопило территории четырёх жилых частных домов. В главном управлении МЧС по Свердловской области сообщают, что это произошло из-за засора русла реки.
Сейчас специалисты устраняют засор. Также с помощью беспилотников проверяются другие места, где также мог образоваться засор.
Подчеркивается, что пострадавших из-за потопления территорий нет. Дома от подтоплений не пострадали.
Мероприятие для возрастной категории 18+
«Вследствие засора русла реки Кушва уровень воды в водоёме начал подниматься»,
– говорится в сообщении.
Сейчас специалисты устраняют засор. Также с помощью беспилотников проверяются другие места, где также мог образоваться засор.
Подчеркивается, что пострадавших из-за потопления территорий нет. Дома от подтоплений не пострадали.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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