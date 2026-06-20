В Сысертском округе пожарные спасли кошку во время крупного пожара

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Вчера днем в селе Бородулино, расположенном в СНТ «Надежда» Сысертского округа, произошел пожар в садовом доме. Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, к моменту прибытия пожарных подразделений огонь охватил кровлю и второй этаж здания. Площадь возгорания составила 200 кв. м.Во время разведки помещений сотрудники 113-й пожарно спасательной части обнаружили в задымленном доме кошку по кличке Нюся. Животное надышалось продуктами горения и перестало дышать. Огнеборцы вынесли питомца на свежий воздух и сразу приступили к реанимации.С помощью маски дыхательного аппарата пожарные восстановили дыхание кошки. После оказания помощи Нюся пришла в себя и открыла глаза.Мероприятие для возрастной категории 18+