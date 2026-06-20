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В Сысертском округе пожарные спасли кошку во время крупного пожара

11.33 Суббота, 27 июня 2026
Фото: МЧС России по Свердловской области
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Вчера днем в селе Бородулино, расположенном в СНТ «Надежда» Сысертского округа, произошел пожар в садовом доме. Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, к моменту прибытия пожарных подразделений огонь охватил кровлю и второй этаж здания. Площадь возгорания составила 200 кв. м.

Во время разведки помещений сотрудники 113-й пожарно спасательной части обнаружили в задымленном доме кошку по кличке Нюся. Животное надышалось продуктами горения и перестало дышать. Огнеборцы вынесли питомца на свежий воздух и сразу приступили к реанимации.

С помощью маски дыхательного аппарата пожарные восстановили дыхание кошки. После оказания помощи Нюся пришла в себя и открыла глаза.


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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16:23 Автобусный парк Екатеринбурга обещают пополнить 140 новыми машинами
15:48 Свердловскую железную дорогу оштрафовали за неотремонтированные мосты
14:48 Суд признал законным арест главы «Авто-Нома» по делу о смертельном ДТП в Екатеринбурге
14:30 В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в хищении 1,2 млн по указанию мошенников
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