Возрастное ограничение 18+
В Сысертском округе пожарные спасли кошку во время крупного пожара
Фото: МЧС России по Свердловской области
Вчера днем в селе Бородулино, расположенном в СНТ «Надежда» Сысертского округа, произошел пожар в садовом доме. Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, к моменту прибытия пожарных подразделений огонь охватил кровлю и второй этаж здания. Площадь возгорания составила 200 кв. м.
Во время разведки помещений сотрудники 113-й пожарно спасательной части обнаружили в задымленном доме кошку по кличке Нюся. Животное надышалось продуктами горения и перестало дышать. Огнеборцы вынесли питомца на свежий воздух и сразу приступили к реанимации.
С помощью маски дыхательного аппарата пожарные восстановили дыхание кошки. После оказания помощи Нюся пришла в себя и открыла глаза.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Во время разведки помещений сотрудники 113-й пожарно спасательной части обнаружили в задымленном доме кошку по кличке Нюся. Животное надышалось продуктами горения и перестало дышать. Огнеборцы вынесли питомца на свежий воздух и сразу приступили к реанимации.
С помощью маски дыхательного аппарата пожарные восстановили дыхание кошки. После оказания помощи Нюся пришла в себя и открыла глаза.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию