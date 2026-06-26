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Сообщения о мародёрстве в Кушве назвали фейком

12.02 Пятница, 26 июня 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В полиции опровергли сообщения о случаях мародёрства в пострадавшей от урагана Кушве.

По словам официального представителя свердловского главка МВД Валерия Горелых, фейк опубликовал сетевой ресурс «Ural Mash».

«Это откровенная провокация и самопиар на беде уральцев. Подобные "сенсации" вводят общественность и журналистов в заблуждение, а также могут служить поводом для панических настроений граждан и дискредитации органов власти»,

– сказал Горелых.


Он также сообщил, что сейчас улицы Кушвы круглосуточно патрулируют наряды полиции и что с момента, когда на город обрушилось стихийное бедствие, в территориальный ОВД не поступало ни одного заявления о мародёрстве.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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