Сообщения о мародёрстве в Кушве назвали фейком





– сказал Горелых. «Это откровенная провокация и самопиар на беде уральцев. Подобные "сенсации" вводят общественность и журналистов в заблуждение, а также могут служить поводом для панических настроений граждан и дискредитации органов власти»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В полиции опровергли сообщения о случаях мародёрства в пострадавшей от урагана Кушве.По словам официального представителя свердловского главка МВД Валерия Горелых, фейк опубликовал сетевой ресурс «Ural Mash».Он также сообщил, что сейчас улицы Кушвы круглосуточно патрулируют наряды полиции и что с момента, когда на город обрушилось стихийное бедствие, в территориальный ОВД не поступало ни одного заявления о мародёрстве. Мероприятие для возрастной категории 18+