В Свердловской области начали искать пропавшего около 10 дней назад 16-летнего подростка

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области к поискам 16-летнего подростка подключились добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» региона. Волонтеры распространяют ориентировку на Ивана Петрова, который пропал в селе Орловка, Кошкинского района, Самарской области.Местонахождение подростка неизвестно с 18 июня. Не исключается, что он может находиться на территории другого региона, в том числе Свердловской области.Рост Ивана составляет 165 см. Он нормального телосложения, с темно-русыми волосами и зелеными глазами. В день исчезновения подросток был одет в черную футболку и черные штаны.Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить об этом в полицию или на горячую линию поисково-спасательного отряда по телефону 8 (800) 700-54-52.Мероприятие для возрастной категории 18+