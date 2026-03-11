Возрастное ограничение 18+
Потепление до +10°C прогнозируют в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг
В выходные в Свердловской области по прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра потеплеет до +10°C. Вместе с тем они предупреждают о гололедице и сильном ветре.
В субботу, 14 марта, в регионе ночью -3...+2°C, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь); днём +3...+8°C, преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек, днём на севере в горах усиление до 18 м/сек
В столице Урала ночью 0...+2°C, днём +5...+7°C, преимущественно без осадков. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 15 марта, в Свердловской области преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -5...0°C, днём +5...+10°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью -2...0°C, днём +6...+8°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
В субботу, 14 марта, в регионе ночью -3...+2°C, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь); днём +3...+8°C, преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек, днём на севере в горах усиление до 18 м/сек
В столице Урала ночью 0...+2°C, днём +5...+7°C, преимущественно без осадков. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 15 марта, в Свердловской области преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -5...0°C, днём +5...+10°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью -2...0°C, днём +6...+8°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию