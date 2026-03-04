Возрастное ограничение 18+

Двух сотрудников ЧОПа будут судить за убийство покупателя в Екатеринбурге

12.48 Пятница, 13 марта 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге будут судить двух сотрудников частной охранной организации, обвиняемых в убийстве покупателя в продуктовом магазине на улице Пехотинцев 7 ноября 2025 года.

Им вменяют часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и часть 2 статьи 203 УК РФ (превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, охрану в магазин вызвали из-за поведения покупателя, но сотрудники ЧОПа вышли за пределы своих полномочий. По версии следствия, потерпевшего за ногу прицепили к металлическому ограждению, после чего стали избивать. Впоследствии покупатель скончался от травм шеи и головы и переломов рёбер.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Экс‑руководительницу бисертского архива будут судить за хищение казённых средств
04 марта 2026
Екатеринбуржца будут судить за покушение на дачу взятки сотруднику ДПС
05 марта 2026
В Екатеринбурге будут судить оператора за хищение у торговых площадок 12,4 млн рублей
11 марта 2026
За убийство и покушение на убийство будут судить неадеквата из Нижней Туры
11 марта 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Поставленное год назад под госохрану здание в Екатеринбурге пытаются лишить охранного статуса

Владеющее памятником госучреждение ищет экспертов, готовых дать нужное заключение
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:09 Дело устроившего резню на Химмаше экс-директора «Монетки» начали рассматривать в Екатеринбурге
13:24 В Свердловской области ищут волонтёров для сбора голосов за объекты благоустройства
13:04 СМИ сообщают об очередях на лифт в екатеринбургском ЖК
12:48 Двух сотрудников ЧОПа будут судить за убийство покупателя в Екатеринбурге
11:32 В Екатеринбурге с 16 марта начнётся запись в городские детские лагеря
11:12 Свердловская ГИБДД напомнила о правилах замены водительских прав
10:03 СМИ сообщают о задержании подозреваемых в убийстве парня в Большом Истоке
09:41 Прятавшего от налоговой миллионы гендиректора екатеринбургской фирмы оштрафовали
21:10 Администрацию Нижнего Тагила оштрафовали за невыполнение пожарных предписаний
20:20 На федеральных трассах Свердловской области начались противопаводковые работы
20:08 В библиотеке УрГАХУ презентуют «Атлас индустриального наследия»
19:32 Транспортная прокуратура проверяет задержку рейса «Уральских авиалиний» из Стамбула
19:11 Житель Арамиля осуждён за организацию подпольного казино в Екатеринбурге
18:39 На Свердловской киностудии Год уральского рока отметят показом документального фильма
17:33 Бюджетные гостиницы могут освободить от турналога в Екатеринбурге
17:10 У пенсионерки из Нижнего Тагила конфисковали долю в квартире за прописку мигрантов
16:54 СМИ сообщают о внезапной смерти молодого учителя престижной гимназии в Екатеринбурге
16:40 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 13 марта
16:20 Свердловчанка получила права и через пять дней попала в ДТП на трассе
15:13 Екатеринбуржцы в среднем тратят на автозапчасти 23 тысячи рублей в год
14:44 Сообщения об эвакуации населения в Свердловской области назвали фейком
14:33 В Ельцин-центре проведут благотворительную выпечку печенья по рецепту Наины Ельциной
13:28 В Екатеринбурге женщина угодила под поезд и лишилась ноги
13:07 Два человека погибли при пожаре в свердловском селе Ключи
12:51 Екатеринбургские новостройки Солнечного оборудовали умными противопожарными датчиками
12:09 Наехавшему на вездеходе на женщину в посёлке Ёлкино вынесли приговор
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
14:09 Дело устроившего резню на Химмаше экс-директора «Монетки» начали рассматривать в Екатеринбурге
13:24 В Свердловской области ищут волонтёров для сбора голосов за объекты благоустройства
13:04 СМИ сообщают об очередях на лифт в екатеринбургском ЖК
12:48 Двух сотрудников ЧОПа будут судить за убийство покупателя в Екатеринбурге
11:32 В Екатеринбурге с 16 марта начнётся запись в городские детские лагеря
11:12 Свердловская ГИБДД напомнила о правилах замены водительских прав
10:03 СМИ сообщают о задержании подозреваемых в убийстве парня в Большом Истоке
09:41 Прятавшего от налоговой миллионы гендиректора екатеринбургской фирмы оштрафовали
21:10 Администрацию Нижнего Тагила оштрафовали за невыполнение пожарных предписаний
20:20 На федеральных трассах Свердловской области начались противопаводковые работы
20:08 В библиотеке УрГАХУ презентуют «Атлас индустриального наследия»
19:32 Транспортная прокуратура проверяет задержку рейса «Уральских авиалиний» из Стамбула
19:11 Житель Арамиля осуждён за организацию подпольного казино в Екатеринбурге
18:39 На Свердловской киностудии Год уральского рока отметят показом документального фильма
17:33 Бюджетные гостиницы могут освободить от турналога в Екатеринбурге
17:10 У пенсионерки из Нижнего Тагила конфисковали долю в квартире за прописку мигрантов
16:54 СМИ сообщают о внезапной смерти молодого учителя престижной гимназии в Екатеринбурге
16:40 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 13 марта
16:20 Свердловчанка получила права и через пять дней попала в ДТП на трассе
15:13 Екатеринбуржцы в среднем тратят на автозапчасти 23 тысячи рублей в год
14:44 Сообщения об эвакуации населения в Свердловской области назвали фейком
14:33 В Ельцин-центре проведут благотворительную выпечку печенья по рецепту Наины Ельциной
13:28 В Екатеринбурге женщина угодила под поезд и лишилась ноги
13:07 Два человека погибли при пожаре в свердловском селе Ключи
12:51 Екатеринбургские новостройки Солнечного оборудовали умными противопожарными датчиками
12:09 Наехавшему на вездеходе на женщину в посёлке Ёлкино вынесли приговор
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK