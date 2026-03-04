Возрастное ограничение 18+
Двух сотрудников ЧОПа будут судить за убийство покупателя в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить двух сотрудников частной охранной организации, обвиняемых в убийстве покупателя в продуктовом магазине на улице Пехотинцев 7 ноября 2025 года.
Им вменяют часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и часть 2 статьи 203 УК РФ (превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия).
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, охрану в магазин вызвали из-за поведения покупателя, но сотрудники ЧОПа вышли за пределы своих полномочий. По версии следствия, потерпевшего за ногу прицепили к металлическому ограждению, после чего стали избивать. Впоследствии покупатель скончался от травм шеи и головы и переломов рёбер.
Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.
Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.
