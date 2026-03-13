Возрастное ограничение 18+
СК подтвердил задержание подозреваемых в убийстве в Большом Истоке
Кадр из видео: Следком
Следственный комитет подтвердил задержание двух молодых людей по подозрению в убийстве 18-летнего Данила Белкина под Екатеринбургом в посёлке Большой Исток в ночь на 4 марта.
Это жители посёлка Большой Исток 2003 и 2007 годов рождения, сообщили в центральном аппарате ведомства. Задержанным предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц). По версии следствия, мотивом стала личная неприязнь.
В объединённой пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что Кириллу Дементьеву – одному из обвиняемых – уже избрали меру пресечения. По решению Сысертского районного суда он будет оставаться под стражей до 3 мая 2026 года. Постановление пока не вступило в силу.
Дополнено (16.50 13 марта 2026 года): Второго фигуранта дела – Никиту Усольцева – также поместили в СИЗО до 3 мая.
«В связи с тем, что после содеянного обвиняемые скрылись за пределы Свердловской области, они были объявлены в федеральный розыск»,
– рассказали в Следкоме.
