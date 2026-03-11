Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают об очередях на лифт в екатеринбургском ЖК
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в одном из жилых комплексов люди вынуждены стоять по 15-20 минут в очередях на лифт. По данным «Екатеринбург ЧП», с этой проблемой столкнулись в 33-этажном доме ЖК «Малевич».
Со слов жильцов, из уже более полугода из четырёх лифтов работают только два, и ожидание в очередях стало для них уже неотъемлемостью частью жизни, поскольку не все готовы подниматься и спускаться по лестнице на свой этаж.
В свердловском Центре управления регионом подтвердили проблему с двумя лифтами и рассказали, что их отключили из-за износа полиуретанового покрытия тяговых ремней. Также в ЦУРе заявили, что по обращениям жильцов департамент Госжилнадзора уже начал проверку управляющей компании дома. Её должны завершить до 16 марта. Мероприятие для возрастной категории 18+
