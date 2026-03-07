Возрастное ограничение 18+
СПК оштрафовали за сошедший с путей вагон в Серове
Фото: Уральская транспортная прокуратура
«Свердловскую пригородную компанию» оштрафовали за инцидент со сходом двух вагонов пригородного электропоезда «Екатеринбург-Пассажирский — Карпинск» 7 января 2026 года на станции «Серов-Заводской».
Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, в этот день у одного из вагонов сошли с путей две колёсные пары. По факту инцидента была проведена проверка, которая показала, что это произошло из-за неисправности подвижного состава.
Штраф по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ («Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене») также получил начальник моторвагонного депо Свердловск. Санкция данной статьи устанавливает штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей.
Кроме того, после представления прокурора к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее техническое обслуживание поезда привлекли двух сотрудников Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, в этот день у одного из вагонов сошли с путей две колёсные пары. По факту инцидента была проведена проверка, которая показала, что это произошло из-за неисправности подвижного состава.
«По инициативе транспортного прокурора перевозчик АО "Свердловская пригородная компания" привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей»,
– сказали в ведомстве.
Штраф по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ («Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене») также получил начальник моторвагонного депо Свердловск. Санкция данной статьи устанавливает штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей.
Кроме того, после представления прокурора к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее техническое обслуживание поезда привлекли двух сотрудников Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию