СПК оштрафовали за сошедший с путей вагон в Серове

16.15 Пятница, 13 марта 2026
Фото: Уральская транспортная прокуратура
«Свердловскую пригородную компанию» оштрафовали за инцидент со сходом двух вагонов пригородного электропоезда «Екатеринбург-Пассажирский — Карпинск» 7 января 2026 года на станции «Серов-Заводской».

Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, в этот день у одного из вагонов сошли с путей две колёсные пары. По факту инцидента была проведена проверка, которая показала, что это произошло из-за неисправности подвижного состава.

«По инициативе транспортного прокурора перевозчик АО "Свердловская пригородная компания" привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей»,

– сказали в ведомстве.


Штраф по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ («Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене») также получил начальник моторвагонного депо Свердловск. Санкция данной статьи устанавливает штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей.

Кроме того, после представления прокурора к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее техническое обслуживание поезда привлекли двух сотрудников Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поставленное год назад под госохрану здание в Екатеринбурге пытаются лишить охранного статуса

Владеющее памятником госучреждение ищет экспертов, готовых дать нужное заключение
17:25 Потепление до +10°C прогнозируют в Свердловской области
16:42 Свердловская прокуратура утвердила уголовные дела о мошенничестве на 52,5 млн рублей при закупке извести
16:15 СПК оштрафовали за сошедший с путей вагон в Серове
15:22 СК подтвердил задержание подозреваемых в убийстве в Большом Истоке
14:55 Свердловский омбудсмен Мерзлякова заявила о росте доверия к судам
14:34 В Верхотурье из-за снега обвалилась крыша четырёхквартирного дома
14:19 В Екатеринбурге начали использовать роботизированный экзоскелет для реабилитации пациентов
14:09 Дело устроившего резню на Химмаше экс-директора «Монетки» начали рассматривать в Екатеринбурге
13:24 В Свердловской области ищут волонтёров для сбора голосов за объекты благоустройства
13:04 СМИ сообщают об очередях на лифт в екатеринбургском ЖК
12:48 Двух сотрудников ЧОПа будут судить за убийство покупателя в Екатеринбурге
11:32 В Екатеринбурге с 16 марта начнётся запись в городские детские лагеря
11:12 Свердловская ГИБДД напомнила о правилах замены водительских прав
10:03 СМИ сообщают о задержании подозреваемых в убийстве парня в Большом Истоке
09:41 Прятавшего от налоговой миллионы гендиректора екатеринбургской фирмы оштрафовали
21:10 Администрацию Нижнего Тагила оштрафовали за невыполнение пожарных предписаний
20:20 На федеральных трассах Свердловской области начались противопаводковые работы
20:08 В библиотеке УрГАХУ презентуют «Атлас индустриального наследия»
19:32 Транспортная прокуратура проверяет задержку рейса «Уральских авиалиний» из Стамбула
19:11 Житель Арамиля осуждён за организацию подпольного казино в Екатеринбурге
18:39 На Свердловской киностудии Год уральского рока отметят показом документального фильма
17:33 Бюджетные гостиницы могут освободить от турналога в Екатеринбурге
17:10 У пенсионерки из Нижнего Тагила конфисковали долю в квартире за прописку мигрантов
16:54 СМИ сообщают о внезапной смерти молодого учителя престижной гимназии в Екатеринбурге
16:40 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 13 марта
16:20 Свердловчанка получила права и через пять дней попала в ДТП на трассе
