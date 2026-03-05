В Верхотурье из-за снега обвалилась крыша четырёхквартирного дома





сообщили в свердловском МЧС. «Причиной стала критическая снеговая нагрузка. Площадь обрушения составила 150 квадратных метров»,





– говорят спасатели. «Если заметили прогиб кровли или услышали треск – немедленно покиньте помещение и вызовите специалистов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувший четверг, 12 марта, в Верхотурье у одноэтажного четырёхквартирного дома на улице Мальцева частично обвалилась крыша.К счастью, никто не пострадал. В доме проживали двое человек.По данным областного МЧС, это уже второй такой случай в регионе.Жильцам частных домов рекомендуют регулярно очищать крышу от снега, не дожидаясь образования ледяных корок, а также проверять стропила. При угрозе обрушения крыши нужно сразу уйти.Жильцы многоквартирных домов не могут чистить крыши самостоятельно, но могут требовать этого от УК или ТСЖ. Мероприятие для возрастной категории 18+