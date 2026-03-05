Возрастное ограничение 18+
В Верхотурье из-за снега обвалилась крыша четырёхквартирного дома
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В минувший четверг, 12 марта, в Верхотурье у одноэтажного четырёхквартирного дома на улице Мальцева частично обвалилась крыша.
К счастью, никто не пострадал. В доме проживали двое человек.
По данным областного МЧС, это уже второй такой случай в регионе.
Жильцам частных домов рекомендуют регулярно очищать крышу от снега, не дожидаясь образования ледяных корок, а также проверять стропила. При угрозе обрушения крыши нужно сразу уйти.
Жильцы многоквартирных домов не могут чистить крыши самостоятельно, но могут требовать этого от УК или ТСЖ.
«Причиной стала критическая снеговая нагрузка. Площадь обрушения составила 150 квадратных метров»,
– сообщили в свердловском МЧС.
«Если заметили прогиб кровли или услышали треск – немедленно покиньте помещение и вызовите специалистов»,
– говорят спасатели.
Жильцы многоквартирных домов не могут чистить крыши самостоятельно, но могут требовать этого от УК или ТСЖ. Мероприятие для возрастной категории 18+
