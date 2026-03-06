Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге начали использовать роботизированный экзоскелет для реабилитации пациентов

14.19 Пятница, 13 марта 2026
Накануне в Екатеринбурге в клинике «УГМК-Здоровье» презентовали роботизированный экзоскелет, созданный для реабилитации пациентов с двигательными расстройствами из-за травм или заболеваний. В презентации участвовали врачи-реабилитологи и пациенты, которым рекомендовали эту методику.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе клиники, у них ежегодно проходят реабилитацию более 5000 пациентов, и восстановление двигательных функций – самый длительный процесс, включающий работу на тренажёрах и физиотерапию. Сообщается, что с недавних пор в программу реабилитации включили инновационный экзоскелет, созданный специально для клиники.


По словам врача травматолога-ортопеда, кандидата медицинских наук, заведующей отделением медицинской реабилитации в «УГМК-Здоровье» Ольги Хамидулиной, робот помогает вставать и ходить на разные дистанции, но перед этим человека нужно подготовить.

«Сначала мы делаем упражнения в положении лёжа, потом в положении стоя. Потом мы начинаем ходить на месте. Для этого у нас тоже есть уникальное оборудование – локомат. Когда человек уже на беговой дорожке научится ходить, контролировать свою ногу с поддержкой, с разгрузкой веса тела, – только тогда мы его перемещаем в экзоскелет»,

– рассказала Ольга Хамидулина.


Робот настраивается под индивидуальные параметры пациента и объединяет такие процедуры, как ранняя вертикализация, обучение ходьбе, восстановление функций нижних конечностей, укрепление позвоночника, кардиотренировка и другие. Также отмечается, что экзоскелет выдерживает даже большой вес пациента и может работать много часов подряд.


Один из пациентов, недавно начавший тренироваться с экзоскелетом, рассказал, что ощущения от использования такой методики описать сложно.

«Два года назад случился перелом позвоночника, с тех пор я ходить не могу, но постоянно тренируюсь. Восстановил движение верхнего плечевого пояса, сейчас занимаюсь нижними конечностями. Тренировки с экзоскелетом начал недавно, ощущения непередаваемые. Пока трудно, особенно двигаться по лестнице: сначала научусь не падать, а потом и все движения освою»,

– рассказал пациент.


Самостоятельная ходьба и правильная работа мышц с помощью робота новейшей модели – мощный стимул для восстановления утраченных двигательных функций, подчёркивают в клинике.

