Свердловская прокуратура утвердила уголовные дела о мошенничестве на 52,5 млн рублей при закупке извести
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам экс-замдиректора – начальника филиала ГКУ Свердловской области «УралМонацит», экс-начальника производства филиала, а также двух их знакомых.
Они обвиняются в мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в прокуратуре области.
По версии следствия, начальник филиала при заключении госконтрактов с подконтрольным предпринимателем на поставку негашёной извести для очистки шахтных вод Дегтярского медного рудника перед их выпуском в Волчихинское водохранилище указал в документах ложную информацию об объёмах поставки. На бумаге закупалось свыше 11,4 тысячи тонн извести на сумму свыше 61,8 миллиона рублей, а по факту — 1,8 тысячи тонн на 9,5 миллиона рублей.
Следствие считает, что разница – 52,5 миллиона рублей – была похищена в период с декабря 2020 года по февраль 2023 года.
Сообщается, что уголовное дело в отношении бывшего начальника производства филиала было выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве.
«В целях сокрытия неправомерных действий соучастниками были изготовлены подложные сопроводительные документы (товарные накладные и транспортные накладные) на продукцию, весовые ведомости, отчеты, акты сверок и иные документы»,
– рассказали в прокуратуре.
Сообщается, что уголовное дело в отношении бывшего начальника производства филиала было выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве.
