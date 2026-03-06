Возрастное ограничение 18+
Прятавшего от налоговой миллионы гендиректора екатеринбургской фирмы оштрафовали
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге оштрафовали генерального директора ООО «Айронкат» Дмитрия Лебедя, прятавшего от налоговой доходы компании.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, задолженность перед бюджетом на предприятии начала образовываться с сентября 2023 года. Когда налоговый долг превысил 3,5 миллиона рублей, представители ФНС уведомили Лебедя о задолженности, но погашать он её не стал.
Согласно материалам дела, с февраля 2024 года он придумал схему расчётов с контрагентами, с помощью которой обходил расчётный счёт ООО «Айронкат».
Когда это выяснилось, на бизнесмена возбудили уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в крупном размере). В итоге он признал свою вину.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал Дмитрия Лебедя виновным и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
