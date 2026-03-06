Свердловская ГИБДД напомнила о правилах замены водительских прав





– рассказали в УГИБДД. «Пакет документов включает паспорт гражданина РФ, медицинское заключение установленного образца и квитанцию, подтверждающую уплату государственной пошлины. При отсутствии обстоятельств, препятствующих выдаче, новое удостоверение действительно в течение десяти лет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В управлении ГИБДД по Свердловской области напомнили о правилах замены водительских удостоверений, вступивших в силу в 2026 году.Как напомнили в управлении, с этого года утратил силу мораторий на продление национальных водительских удостоверений. Водителям, чьи права истекли в 2022 и 2023 годах, необходимо было заменить их до конца 2025 года. Для тех, у кого срок действия водительских удостоверений истекал в 2024 и 2025 годах, права автоматически продлили на три года. Тем, у кого срок действия истекает в 2026 году, придётся их менять. Кроме того, 1 апреля 2025 года завершился льготный период для граждан РФ, обладающих иностранными правами.Для получения нового водительского удостоверения нужно обратиться с заявлением через «Госуслуги» или подать его лично.Также заменить права можно через МФЦ, но только при истечении срока действия документа либо при его утрате. Для замены иностранного удостоверения или получения новой категории нужно обращаться в специальные подразделения ГИБДД.Отдельно отмечается, что при обмене национальных водительских удостоверений гражданам Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии для получения российского удостоверения необходимо сдать теоретический экзамен. Процедура упрощена только для граждан Республики Беларусь — они могут получить права без экзамена. Гражданам других стран с категориями M, A, B и подкатегорией BE также нужно сдать теоретическую часть экзамена. Для открытия категорий C, D, CE и DE требуется пройти обучение в российской автошколе и успешно пройти все этапы экзамена, включая практический.Для тех, кто продолжит ездить с просроченным водительским удостоверением, предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей с задержанием автомобиля. Мероприятие для возрастной категории 18+