СМИ сообщают о задержании подозреваемых в убийстве парня в Большом Истоке
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Подозреваемых в убийстве 18-летнего Данила Белкина под Екатеринбургом в посёлке Большой Исток задержали. Об этом пишут «КП-Екатеринбург» и Е1.ru.
Сообщается, что в убийстве подозревают знакомых молодого человека, которые сами притащили умирающего Данила домой и заявили его маме, что нашли парня в таком виде.
Официально информацию о задержании не комментировали.
Напомним, Данил Белкин скончался от черепно-мозговой травмы. По одной из версией, молодого человека до смерти забили двое его друзей. Расследование уголовного дело ведётся под контролем центрального аппарата СК. Мероприятие для возрастной категории 18+
