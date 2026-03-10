Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге с 16 марта начнётся запись в городские детские лагеря
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 16 марта в Екатеринбурге начинается запись на летний отдых в детские лагеря с дневным пребыванием.
Основной период приёма заявлений продлится до 23 марта, а с 26 марта начнётся запись на свободные места, сообщают на официальном городском портале. Всего в городских лагерях около 24 тысяч мест для детей от 6,5 до 18 лет.
Подать заявление можно:
– через «Госуслуги»;
– в МФЦ;
– в учреждении, на базе которого пройдёт смена.
Найти больше информации об оздоровительной кампании можно в специальном разделе на официальном портале Екатеринбурга.
