Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области ищут волонтёров для сбора голосов за объекты благоустройства
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области открыли набор волонтёров для голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которое пройдёт с 21 апреля по 12 июня 2026 года.
Как рассказали в департаменте информационной политики региона, в 2025 году волонтёрами стали 12,6 тысячи человек – рекорд для области.
Для участников бесплатно проводят обучение и выдают экипировку. Узнать о задачах волонтёров и подать заявку можно на портале Добро.рф. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в департаменте информационной политики региона, в 2025 году волонтёрами стали 12,6 тысячи человек – рекорд для области.
«Добровольцы уже в шестой раз будут помогать жителям на специальных информационных точках, в общественных местах и на массовых мероприятиях. В прошлом году благодаря работе волонтеров в голосовании за общественные территории приняли участие свыше одного миллиона свердловчан»,
– отметили в ДИПе.
Для участников бесплатно проводят обучение и выдают экипировку. Узнать о задачах волонтёров и подать заявку можно на портале Добро.рф. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию