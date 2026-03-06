Возрастное ограничение 18+

Дело устроившего резню на Химмаше экс-директора «Монетки» начали рассматривать в Екатеринбурге

14.09 Пятница, 13 марта 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Чкаловском районном суде Екатеринбурга начали рассматривать уголовное дело бывшего директора «Монетки» Ярослава Копытова, устроившего резню на Химмаше.

По версии следствия, он порезал трёх человек во время застолья в гостях у знакомой на улице Бородина. Хозяйка квартиры, с которой у него произошёл конфликт, скончалась, но остальным, кто попал под горячую руку, удалось выжить.

Напомним, на допросе Копытов признал вину, пояснив, что он перебрал с алкоголем.

По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, в числе потерпевших также был малолетний ребёнок. Ярослава Копытова обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а», «б» ч. 2 ст. 105) и приготовлению к убийству, в том числе малолетней, с целью скрыть преступление (ч. 1 ст. 30 п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следующее судебное заседание назначили на 25 марта.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
