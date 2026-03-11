Возрастное ограничение 18+
Свердловский омбудсмен Мерзлякова заявила о росте доверия к судам
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила о росте доверия к судебной системе.
К таким выводам омбудсмен пришла в своём ежегодном докладе за 2025 год, который представила председателю Свердловского областного суда Владимиру Дмитриеву, рассказали в объединённой пресс-службе судов региона.
В отчёте также говорится, что за год в области снизилось количество жалоб о нарушении права на справедливое судебное разбирательство. Так, в 2023 году доля таких жалоб составила 2,4%, в 2024-м – 1,69%, а в 2025-м снизилась до 1,35%.
Татьяна Мерзлякова также отметила, что чаще всего люди жалуются на нарушение права на судебную защиту.
К таким выводам омбудсмен пришла в своём ежегодном докладе за 2025 год, который представила председателю Свердловского областного суда Владимиру Дмитриеву, рассказали в объединённой пресс-службе судов региона.
В отчёте также говорится, что за год в области снизилось количество жалоб о нарушении права на справедливое судебное разбирательство. Так, в 2023 году доля таких жалоб составила 2,4%, в 2024-м – 1,69%, а в 2025-м снизилась до 1,35%.
Татьяна Мерзлякова также отметила, что чаще всего люди жалуются на нарушение права на судебную защиту.
«Также много вопросов и обращений связано с исполнением судебных решений. Немало заявлений касается разъяснения прав граждан, например, касающихся порядка обращения в суды, оспаривания судебных постановлений, внесения изменений и дополнений в отраслевое и процессуальное законодательство»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– рассказали в пресс-службе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловский облсуд ужесточил наказание экс-железнодорожнику за продажу служебной информации
12 марта 2026
12 марта 2026