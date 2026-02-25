Техуниверситет УГМК в четвёртый раз возглавил региональный рейтинг свердловских вузов

– подчеркнул директор Техуниверситета Вячеслав Лапин.

«Для нас принципиально важно не просто давать фундаментальные знания, а готовить инженеров, которые с первого дня работы включаются в реальные производственные процессы, умеют применять новые технологии, управлять командами и идти к цели. Мы строим образование в тесной связке с предприятиями отрасли, ориентируясь на практический результат. Признание со стороны RAEX подтверждает, что выбранный курс себя оправдывает»,