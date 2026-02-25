Возрастное ограничение 18+
Техуниверситет УГМК в четвёртый раз возглавил региональный рейтинг свердловских вузов
Фото предоставлено университетом
Технический университет УГМК в Верхней Пышмы в четвёртый раз занял первое место среди высших учебных заведений Свердловской области и второе место по Уральскому федеральному округу в рейтинге агентства RAEX, оценивающего вузы в регионах.
Как рассказали Вечерним-ведомостям в пресс-службе университета, вузы оценивали по образовательному и научному потенциалу, а также по вкладу в развитие промышленности и общества. Составители учитывали участие студентов в конкурсах и чемпионатах, качество подготовки кадров, уровень взаимодействия с работодателями и значимость деятельности вуза для региона.
Напомним, что в прошлом году в рейтинге вузов по УрФО Верхнепышминский техуниверситет занимал третье место.
Для справки: Технический университет УГМК – это первый частный инженерный вуз в России, который готовит специалистов для горно-металлургического комплекса. Показатель трудоустройства выпускников по специальности составляет более 98%.
Можно также отметить, что университет выпускает не только специалистов для горного дела. Среди них инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы, успешно работающие на ведущих предприятиях России. Кроме того, студенты, показывающие успехи в учебной и научной деятельности, могут получать стипендию до 30 000 рублей.
«Для нас принципиально важно не просто давать фундаментальные знания, а готовить инженеров, которые с первого дня работы включаются в реальные производственные процессы, умеют применять новые технологии, управлять командами и идти к цели. Мы строим образование в тесной связке с предприятиями отрасли, ориентируясь на практический результат. Признание со стороны RAEX подтверждает, что выбранный курс себя оправдывает»,
– подчеркнул директор Техуниверситета Вячеслав Лапин.
