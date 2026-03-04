Возрастное ограничение 18+
Технический университет УГМК проведёт День открытых дверей для школьников и студентов
Фото: ТехУниверситет УГМК
Технический университет УГМК 21 марта проведёт День открытых дверей для школьников 9–11 классов, студентов колледжей и техникумов, а также их родителей и педагогов. Участники смогут познакомиться с образовательными программами вуза, условиями поступления и возможностями обучения.
В университете сообщили, что в программу мероприятия включены встречи с преподавателями и студентами, экскурсии по лабораториям, мастер-классы и интерактивные зоны, посвящённые инженерным специальностям.
«Инженеры создают технологии, которые определяют развитие промышленности и экономики страны. Поэтому особенно важно, чтобы молодые люди осознанно выбирали эту профессию и понимали её масштаб и ответственность», – отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.
Как уточняют в вузе, подготовка специалистов ведётся не только для горно-металлургического комплекса, но и для других отраслей промышленности. Среди выпускников – инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы, работающие на предприятиях России.
В университете добавляют, что обучение проходит в мультимедийных аудиториях и специализированных научных лабораториях, оснащённых современным оборудованием. Студенты, показывающие высокие результаты в учёбе и научной работе, могут получать стипендии до 30 тысяч рублей.
Напомним, в 2026 году Технический университет УГМК занял первое место среди высших учебных заведений Свердловской области и второе место по Уральскому федеральному округу в локальном рейтинге агентства RAEX.
