В Нижнем Тагиле 3,8 тысячи человек прошли медосмотр прямо на работе

В Нижнем Тагиле около 3,8 тысячи человек прошли медицинское обследование прямо на рабочих местах в 2025 году. Осмотры проводили мобильные бригады медиков в рамках проекта «Добро на предприятие».По данным Минздрава области, медики более ста раз выезжали на предприятия, а также в школы, больницы и офисы города. За один визит сотрудники могли пройти экспресс-анализы, флюорографию и другие исследования, а также измерить давление, уровень сахара и холестерина. Кроме того, участникам предлагали консультацию терапевта и при необходимости выдавали направление к узкому специалисту.Как отмечается, во время таких выездных обследований у 200 человек выявили проблемы с сердечно-сосудистой системой. Ещё у 30 обследованных обнаружили признаки диабета, у девяти – подозрения на онкологические заболевания. Мероприятие для возрастной категории 18+