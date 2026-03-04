Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области объявили конкурс научных работ для студентов
В Свердловской области стартовал конкурс научно-исследовательских работ студентов «Научный Олимп». Победителям обещают денежные премии из областного бюджета.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, заявки принимаются до 20 октября. Работы можно подать по четырём направлениям: технические науки, естественные науки, гуманитарные науки и психолого-педагогические науки. Последнее направление добавили в 2026 году.
Оргкомитеты распределены между двумя вузами. Гуманитарное и психолого-педагогическое направления курирует Уральский государственный педагогический университет, а техническое и естественно-научное — Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Ельцина.
На конкурс принимаются как индивидуальные исследования, так и коллективные работы, но не более двух авторов. Жюри будет оценивать актуальность темы, новизну идей, практическую значимость для региона, а также качество оформления и обоснованность выводов.
Ранее сообщалось, что на призовой фонд конкурса из областного бюджета направят более 650 тысяч рублей.
По итогам конкурса планируется определить 20 лучших работ студентов вузов и 10 работ студентов среднего профессионального образования. Размер премий составит от 6 до 23,5 тысячи рублей. Награждение победителей ожидается в конце 2026 года.
