В Свердловской области объявили конкурс научных работ для студентов

16.19 Вторник, 10 марта 2026
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области стартовал конкурс научно-исследовательских работ студентов «Научный Олимп». Победителям обещают денежные премии из областного бюджета.

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, заявки принимаются до 20 октября. Работы можно подать по четырём направлениям: технические науки, естественные науки, гуманитарные науки и психолого-педагогические науки. Последнее направление добавили в 2026 году.

Оргкомитеты распределены между двумя вузами. Гуманитарное и психолого-педагогическое направления курирует Уральский государственный педагогический университет, а техническое и естественно-научное — Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Ельцина.

На конкурс принимаются как индивидуальные исследования, так и коллективные работы, но не более двух авторов. Жюри будет оценивать актуальность темы, новизну идей, практическую значимость для региона, а также качество оформления и обоснованность выводов.

Ранее сообщалось, что на призовой фонд конкурса из областного бюджета направят более 650 тысяч рублей.

По итогам конкурса планируется определить 20 лучших работ студентов вузов и 10 работ студентов среднего профессионального образования. Размер премий составит от 6 до 23,5 тысячи рублей. Награждение победителей ожидается в конце 2026 года.

Александр Федоров © Вечерние ведомости
