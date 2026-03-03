Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области бесплатно покажут новые мультфильмы «Суздальфеста» на 66 площадках

10.47 Вторник, 10 марта 2026
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области с 18 по 21 марта пройдут бесплатные показы новых анимационных фильмов. Их проведут в рамках акции «Открытая премьера», которая проходит во время XXXI Открытого российского фестиваля анимационного кино «Суздальфест».

Показы организуют на 66 площадках региона – в кинотеатрах, домах культуры и библиотеках. Зрителям покажут новые российские и белорусские мультфильмы, рассчитанные на разную аудиторию – от маленьких детей до семейного просмотра.

После сеансов зрители смогут проголосовать за понравившиеся мультфильмы. Собранные голоса Свердловский областной фильмофонд передаст организаторам фестиваля. Итоги зрительского голосования объявят на церемонии закрытия «Суздальфеста».

Больше всего площадок откроют в Артинском муниципальном округе – там показы пройдут в 12 местах. В Богдановичском районе запланировано 11 площадок. В Екатеринбурге мультфильмы покажут в кинозале областного фильмофонда и в библиотеках №2 и №18.

В программе акции также есть работы уральских аниматоров. Среди них – «Метеостанция» Анастасии Соколовой, «Малиновые горы» Петра Закревского, «Зелёные камешки» Полины Фёдоровой, «Письма соседке» Людмилы Левич и «Чужое платье» Александры Зиминой.

Сам фестиваль анимационного кино «Суздальфест» пройдет с 18 по 23 марта в Суздале.


Александр Федоров © Вечерние ведомости
