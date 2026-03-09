Екатеринбуржцам предложили оценить качество зимней уборки улиц через Госуслуги

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Жителей Екатеринбурга пригласили принять участие в опросе о качестве зимней уборки улично-дорожной сети. Голосование запущено на Платформе обратной связи портала Госуслуг и продлится до 31 марта.Опрос позволяет горожанам высказать мнение о работе коммунальных служб в зимний период. Итоги голосования планируют учесть при организации дальнейшей уборки и содержания городских улиц.Оставить отзыв можно через форму на портале Госуслуг, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», а также через специальные виджеты на сайтах органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Мероприятие для возрастной категории 18+