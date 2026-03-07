Книга об уральском философе Александре Перцеве поступила в продажу

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сборник воспоминаний о почётном профессоре УрФУ Александре Перцеве, презентованный в январе в Екатеринбурге, теперь доступен для широкого читателя. Книга вышла в издательстве «Книжный мир» и появилась в открытой продаже.Презентация издания состоялась 26 января 2026 года в Уральском гуманитарном институте УрФУ (бывший УрГУ имени Горького) — в годовщину смерти учёного: Александр Перцев скончался в 2025 году в возрасте 70 лет. На вечере собрались коллеги, ученики и друзья философа.Одним из главных инициаторов издания книги стал депутат Госдумы Олег Матвейчев, недавно ставший доктором философских наук. Он окончил философский факультет Уральского государственного университета в 1993 году — тот самый факультет, деканом которого Перцев стал двумя годами позже и возглавлял на протяжении шестнадцати лет: с 1995 по 2011. Впоследствии Матвейчев и Перцев сотрудничали как исследователи — в частности, совместно переводили немецкую философскую литературу.Идея издать книгу воспоминаний возникла сразу. Мы с коллегами решили, что лучшей памятью для философа и такого большого любителя книжной культуры, как Александр Владимирович, будет книга, в которой его друзья и коллеги написали бы о нём и его творчестве. В ней он показан не только как ученый, но и как друг, как позитивный, жизнерадостный человек, обладавший прекрасным чувством юмора, поэтому и книга получилась не грустная, а веселая и даже немного хулиганская— сказал Матвейчев на презентации.Александр Перцев — один из наиболее значимых уральских философов. Доктор философских наук, он был вице-президентом Российского философского общества, президентом Уральского философского общества и действительным членом Российской академии естественных наук. Под его научным руководством были защищены одна докторская и 15 кандидатских диссертаций, а сам он являлся автором шести монографий и более 200 научных работ.Особое место в его наследии занимает переводческая деятельность — Перцев был одним из главных российских популяризаторов немецкой философии: работ Фридриха Ницше, Карла Ясперса, Мартина Хайдеггера, Петера Слотердайка и Романо Гуардини.Стоимость книги в открытой продаже начинается от 1800 рублей.Мероприятие для возрастной категории 18+