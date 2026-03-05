Возрастное ограничение 18+
Петруша стала победительницей конкурса Екатеринбургского зоопарка
Стоп-кадр видео с ВК-страницы Екатеринбургского зоопарка
В Екатеринбургском зоопарке подвели итоги ежегодного конкурса красоты среди животных-самочек «Зоо-мисс». В этом году титул главной красавицы завоевала попугаиха.
Победительницей конкурса «Зоо-мисс 2026» стала розовый какаду по имени Петруша. Несмотря на мужское имя, жюри признало Петрушу настоящей звездой и артисткой с богатым репертуаром. Птица покорила судей своим артистизмом и интеллектом. Как говорят смотрители зоопарка, Петруша обожает танцевать и с удовольствием демонстрирует свои таланты посетителям. В её арсенале есть и настоящие цирковые трюки: она умеет чихать по команде. Кроме того, умница-какаду четко произносит своё имя.
В честь Международного женского дня (к которому и приурочен весёлый конкурс) организаторы решили подарить горожанам встречу с победительницей. Они пригласили всех желающих на прямой эфир с очаровательной Петрушей. Запись этого живого общения Петруши со зрителями можно посмотреть на странице зоопарка в ВК.
Напомним, что у Петруши были серьёзные конкурентки. На звание «Зоо-мисс» претендовали также краснопятнистая квакша, красная волчица и краснорукий тамарин. Мероприятие для возрастной категории 18+
Победительницей конкурса «Зоо-мисс 2026» стала розовый какаду по имени Петруша. Несмотря на мужское имя, жюри признало Петрушу настоящей звездой и артисткой с богатым репертуаром. Птица покорила судей своим артистизмом и интеллектом. Как говорят смотрители зоопарка, Петруша обожает танцевать и с удовольствием демонстрирует свои таланты посетителям. В её арсенале есть и настоящие цирковые трюки: она умеет чихать по команде. Кроме того, умница-какаду четко произносит своё имя.
В честь Международного женского дня (к которому и приурочен весёлый конкурс) организаторы решили подарить горожанам встречу с победительницей. Они пригласили всех желающих на прямой эфир с очаровательной Петрушей. Запись этого живого общения Петруши со зрителями можно посмотреть на странице зоопарка в ВК.
Напомним, что у Петруши были серьёзные конкурентки. На звание «Зоо-мисс» претендовали также краснопятнистая квакша, красная волчица и краснорукий тамарин. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В преддверии 8 Марта зоопарк выбирает «Зоо-мисс 2026»
05 марта 2026
05 марта 2026
В Екатеринбурге уральцев поучат строить лесные тропы
05 марта 2026
05 марта 2026