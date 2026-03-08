Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве 18-летнего парня под Екатеринбургом

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве 18-летнего жителя поселка Большой Исток в Свердловской области.По данным СМИ, двое молодых людей жестоко избили юношу из-за денежного долга. Происходящее было снято на видео. От полученных травм парень скончался. При этом в публикациях отмечалось, что подозреваемые до сих пор находятся на свободе.Следственное управление СК по Свердловской области расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство. Как сообщили в ведомстве, двоим фигурантам уже предъявлено обвинение, они объявлены в федеральный розыск.Глава СК поручил руководителю регионального управления ведомства Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.