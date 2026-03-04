Возрастное ограничение 18+

Горнолыжный комплекс под Екатеринбургом продают за 13 млн рублей

11.28 Вторник, 10 марта 2026
Фото: Вечерние ведомости/ AI
Горнолыжный комплекс на горе Волчиха в 40 километрах от Екатеринбурга выставили на продажу по цене квартиры в центре уральской столицы.

В объявлениях о продаже «Волчиху» называют «трофейным лотом», заявляя, что это готовый инфраструктурный актив
с потенциалом масштабирования.

13 и 14 марта для потенциальных покупателей организуют показы, а 17 марта объект будет продан по цене лучшего предложения, говорится на специально созданном для продажи сайте.

Согласно объявлению, в состав лота входит весь имущественный комплекс действующего горно-туристического центра: право аренды 40 гектаров земли до 2052 года, подъездная дорога длиной один километр с шириной полотна восемь метров, КПП со шлагбаумами, парковка на 500 автомобилей.

Продавцом выступает ООО ГТЦ «Гора Волчиха», зарегистрированное в Екатеринбурге в 2019 году. Единственным учредителем и директором компании является Иван Игоревич Михайлов.

Волчиха — самая высокая вершина в окрестностях Екатеринбурга: 526,3 метра над уровнем моря. Горнолыжный комплекс на склонах горы создавался поэтапно в 1990-е — 2000-е годы, всего было построено четыре трассы разной сложности: самая длинная достигала 1 200 метров при перепаде высот 200 метров. Здесь был оборудован сноупарк, детский городок, каток, работали кафе и банкетный зал.

История нынешней «Волчихи» уходит корнями в затяжное банкротство её прежнего владельца — ООО «Первоуральский центр экстремальных видов спорта», которое в 2010 году арбитражный суд Свердловской области признал банкротом. На торгах банкротное имущество выкупил нынешний владелец горнолыжного комплекса.

Начиная с 2022 года Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 11 раз предъявляло в арбитражный суд Свердловской области иски к ООО ГТЦ «Гора Волчиха» — о взыскании задолженности за аренду лесного участка и даже с требованием расторгнуть договор аренды (после погашения долга дело прекратили). Судя по судебным документам, плату за арендой ООО постоянно переводило с задержкой. Занимающийся продажей комплекса брокер по недвижимости Сергей Лоскутов в ответ на вопрос Вечерних ведомостей сказал, что арендная плата сейчас составляет 3,6 млн рублей в год. Вместе с приобретением лота покупателю перейдёт право аренды до 2052 года.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Александр Федоров © Вечерние ведомости
