В Свердловской области более половины заболевших простудами оказались детьми

В Свердловской области за неделю со 2 по 8 марта зарегистрировали около 31 тысячи случаев острых респираторных инфекций. Почти половина из них – 15,5 тысячи – пришлась на Екатеринбург.По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, уровень заболеваемости остаётся примерно таким же, как неделей ранее, но всё ещё заметно выше обычных показателей – на 24,4%.Больше половины заболевших – дети. Их доля составляет 57,3% от общего числа случаев.Лабораторные исследования показывают, что чаще всего сейчас выявляют не грипп, а другие респираторные вирусы. Среди них – респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы и сезонные коронавирусы.