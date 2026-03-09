Возрастное ограничение 18+
На севере Свердловской области начали ремонт путепровода и мостов
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области начался ремонт мостов и дорожных участков на региональных трассах. Работы уже стартовали на нескольких объектах, включая сооружения на автодороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов и мост через реку Сысерть, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
По его словам, мостовики приступили к ремонту трех искусственных сооружений на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Речь идет о путепроводе на 23-м километре дороги, мосте через реку Большой Актай и переправе через реку Ляля у Новой Ляли.
Эти сооружения обеспечивают пропускную способность основной транспортной артерии севера Свердловской области.
Также начался ремонт мостового перехода через реку Сысерть на автодороге Сысерть – Верхняя Сысерть – Охотхозяйство в Сысертском муниципальном округе.
Как уточнил губернатор, на время ремонта движение по мостам будет организовано поочередно по одной полосе.
