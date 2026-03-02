В Екатеринбурге проведут рок-диктант к юбилею Свердловского рок-клуба

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге проведут рок-диктант, посвящённый истории уральской рок-сцены. Акция состоится 14 марта в Библиотечном центре «Екатеринбург», следует из афиши учреждения.Участникам предложат написать диктант и ответить на вопросы о музыкантах, песнях и событиях, связанных со Свердловским рок-клубом. Организаторы уточняют, что задания будут посвящены истории уральского рока и известным коллективам, сформировавшим музыкальную сцену города.Мероприятие приурочено к 40-летию Свердловского рок-клуба. Как сообщали ранее городские власти, 2026 год в Екатеринбурге объявлен Годом уральского рока.Свердловский рок-клуб был создан в 1986 году. Через него прошли многие группы, ставшие известными и легендарными в России, в том числе «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи» и «Настя». Мероприятие для возрастной категории 18+