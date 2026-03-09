Екатеринбург побил температурный рекорд за 145 лет

Александр Федоров © Вечерние ведомости

По данным синоптиков, 9 марта в Екатеринбурге стал самым холодным за последние 145 лет. Температурный рекорд был зафиксирован в этот день, когда столбики термометров опустились ниже отметки, которая ранее не наблюдалась в течение более чем века.Синоптики отмечают, что такие резкие похолодания в марте для региона не характерны. Однако текущий март отличается аномально низкими температурами, что и привело к установлению нового рекорда. Мероприятие для возрастной категории 18+