Екатеринбург побил температурный рекорд за 145 лет
Фото: Вечерние ведомости
По данным синоптиков, 9 марта в Екатеринбурге стал самым холодным за последние 145 лет. Температурный рекорд был зафиксирован в этот день, когда столбики термометров опустились ниже отметки, которая ранее не наблюдалась в течение более чем века.
Синоптики отмечают, что такие резкие похолодания в марте для региона не характерны. Однако текущий март отличается аномально низкими температурами, что и привело к установлению нового рекорда.
