МТС запустила сервис, который позволяет глухим и слабослышащим жителям Свердловской области самостоятельно разговаривать по телефону

В цифровой экосистеме МТС рассказали о запуске сервиса, который переводит телефонные разговоры в текст для людей с нарушением слуха. Он позволяет пользоваться обычными телефонными звонками без помощи переводчика или родственников: речь собеседника автоматически переводится в текст, а ответы пользователя озвучиваются синтезированным голосом.Сервис получил название «Секретарь для глухих и слабослышащих». Сообщается, что сервис работает в режиме реального времени и превращает входящий звонок в текстовый диалог на экране смартфона. При этом собеседник по телефону продолжает слышать обычную речь, её за пользователя воспроизводит голосовой синтезатор.После активации опции «Звонок в чат» пользователь получает возможность переводить входящие звонки в текстовое общение – когда на телефон поступает вызов, система автоматически предупреждает звонящего, что абонент имеет нарушение слуха. После этого пользователь может отклонить звонок и перейти в чат.Дальнейший разговор ведёт голосовой помощник: искусственный интеллект распознаёт речь собеседника и выводит её на экран, а набранные пользователем ответы мгновенно озвучивает.Для ответа можно использовать как заранее подготовленные шаблоны, так и любой текст, набранный вручную.«В Свердловской области, по данным Всероссийского общества глухих, в 2025 году проживало более 5 тысяч людей с нарушением слуха. В целом, по России 13 миллионов человек имеет особенности слуха, для которых общение по телефону – барьер. Мы решили его снять. Уникальность нового сервиса заключается в том, что в отличии от других доступных решений, «Секретарь для глухих и слабослышащих» работает прямо в мобильной сети и позволяет общаться с помощью искусственного интеллекта, в основе которого лежит технология распознавания и синтеза речи от МТС», – отметил директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.Мероприятие для возрастной категории 18+