Более 130 тысяч свердловчан после 80 лет получают увеличенную пенсию

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области более 130 тысяч жителей старше 80 лет получают повышенную страховую пенсию. При достижении этого возраста фиксированная выплата к пенсии автоматически увеличивается в два раза.По данным регионального отделения Социального фонда России, такую прибавку получают 130 919 жителей области.Фиксированная выплата является частью страховой пенсии и устанавливается государством независимо от трудового стажа и суммы страховых взносов. В 2026 году её базовый размер составляет 9 584,69 рубля. После достижения 80-летнего возраста сумма увеличивается вдвое — до 19 169,38 рубля в месяц.Кроме того, с 80 лет назначается дополнительная надбавка на уход. В 2026 году её размер составляет 1 413,86 рубля ежемесячно.При этом законодательство не предусматривает удвоение фиксированной выплаты для получателей страховых пенсий по потере кормильца, а также для получателей социальных пенсий. Исключение сделано для инвалидов I группы. Если человек получает страховую пенсию по потере кормильца, после 80 лет ему устанавливается только надбавка на уход.В Социальном фонде уточняют, что перерасчёт происходит автоматически — пенсионеру не нужно подавать заявление. Пенсия в увеличенном размере начинает выплачиваться со следующего месяца после дня рождения по установленному графику выплат. Мероприятие для возрастной категории 18+