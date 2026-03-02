Скрывавшегося более двух лет насильника поймали в Екатеринбурге

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге задержали мужчину, который более двух лет скрывался от отбывания наказания после приговора суда. Об этом сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.Кировский районный суд Екатеринбурга 9 ноября 2023 года признал его виновным сразу по нескольким тяжким преступлениям. Среди них – насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством и с особой жестокостью к потерпевшему (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ), а также истязание заведомо несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).Суд назначил мужчине 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.На время следствия он находился на свободе. На оглашение приговора не пришёл, после чего его объявили в розыск.Оперативники ГУФСИН нашли и задержали мужчину в Екатеринбурге. Сейчас он находится в СИЗО-1. Мероприятие для возрастной категории 18+