Возрастное ограничение 18+
Скрывавшегося более двух лет насильника поймали в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали мужчину, который более двух лет скрывался от отбывания наказания после приговора суда. Об этом сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.
Кировский районный суд Екатеринбурга 9 ноября 2023 года признал его виновным сразу по нескольким тяжким преступлениям. Среди них – насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством и с особой жестокостью к потерпевшему (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ), а также истязание заведомо несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).
Суд назначил мужчине 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
На время следствия он находился на свободе. На оглашение приговора не пришёл, после чего его объявили в розыск.
Оперативники ГУФСИН нашли и задержали мужчину в Екатеринбурге. Сейчас он находится в СИЗО-1. Мероприятие для возрастной категории 18+
Кировский районный суд Екатеринбурга 9 ноября 2023 года признал его виновным сразу по нескольким тяжким преступлениям. Среди них – насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством и с особой жестокостью к потерпевшему (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ), а также истязание заведомо несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).
Суд назначил мужчине 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
На время следствия он находился на свободе. На оглашение приговора не пришёл, после чего его объявили в розыск.
Оперативники ГУФСИН нашли и задержали мужчину в Екатеринбурге. Сейчас он находится в СИЗО-1. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге с курьера мошенников взыскали украденные у пенсионера 16 миллионов рублей
06 марта 2026
06 марта 2026
Бывший замминистра ЖКХ Свердловской области получил 11 лет колонии за взятку в 4 млн рублей
03 марта 2026
03 марта 2026