Возрастное ограничение 18+
Театру «Волхонка» в Екатеринбурге дадут помещение бесплатно ещё на три года
Фото: Вечерние ведомости
Федеральная антимонопольная служба согласовала передачу помещения екатеринбургскому драматическому театру «Волхонка». Театр сможет пользоваться им бесплатно в течение трёх лет.
Речь идёт о нежилом помещении в здании, которое относится к объектам культурного наследия. Его передадут ассоциации театрального искусства «Драматический театр „Волхонка“».
По условиям согласования помещение можно использовать для работы театра бесплатно ещё три года.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Речь идёт о нежилом помещении в здании, которое относится к объектам культурного наследия. Его передадут ассоциации театрального искусства «Драматический театр „Волхонка“».
По условиям согласования помещение можно использовать для работы театра бесплатно ещё три года.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области бесплатно покажут новые мультфильмы «Суздальфеста» на 66 площадках
10 марта 2026
10 марта 2026
В норе под Каменском замерзают новорожденные щенки
06 марта 2026
06 марта 2026
Прощание с Николаем Колядой пройдет 5 марта в его театре
03 марта 2026
03 марта 2026