Театру «Волхонка» в Екатеринбурге дадут помещение бесплатно ещё на три года

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Федеральная антимонопольная служба согласовала передачу помещения екатеринбургскому драматическому театру «Волхонка». Театр сможет пользоваться им бесплатно в течение трёх лет.Речь идёт о нежилом помещении в здании, которое относится к объектам культурного наследия. Его передадут ассоциации театрального искусства «Драматический театр „Волхонка“».По условиям согласования помещение можно использовать для работы театра бесплатно ещё три года.Мероприятие для возрастной категории 18+