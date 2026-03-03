Возрастное ограничение 18+
В 2026 году в уральской столице собираются отремонтировать 17 участков дорог
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В этом году в столице Урала планируют отремонтировать 17 участков дорог, девять из которых собираются приводить в порядок в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Грядущие работы анонсировал городской глава Алексей Орлов.
В списке дорог, участки которых собираются ремонтировать:
– дублер Сибирского тракта;
– улица Щербакова;
– проспект Космонавтов;
– объездная автомобильная дорога;
– улица 2‑я Новосибирская;
– улица Московская;
– улица Ангарская (в двух местах);
– улица Луначарского;
– улица Стрелочников;
– улица Победы;
– путепровод по улице Малышева;
– улица Владимира Высоцкого;
– улица Колмогорова;
– улица Одинарка;
– улица Малышева;
– улица 8 Марта;
– улица Титова.
Общая протяжённость отремонтированных дорог составит 19,25 километра, а площадь – почти 348 тысяч квадратных метров, сообщают в мэрии.
