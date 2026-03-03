Более трети уралочек записываются на бьюти-процедуры перед 8 Марта

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Услуг» опросили более пяти тысяч женщин и выяснила, что более трети жительниц Уральского федерального округа записываются на процедуры к бьюти-мастерам в преддверии 8 Марта.Так, 25% отметили, что всегда посещают салоны красоты или частных мастеров перед праздниками, ещё 15% обращаются к бьюти-специалистам практически каждый год, а 23% пользуются такими услугами редко.Среди тех, кто планирует бьюти‑процедуры, 73% собираются на маникюр, 59% – на стрижку, 49% – на окрашивание, 43% – на уход за бровями и ресницами, 32% – на педикюр, 17% – на восстановление волос, 9% – на СПА‑процедуры.Чаще всего женщины записываются на бьюти-процедуры, чтобы сделать себе подарок, – так ответили 37% опрошенных; хотят выглядеть в этот день особенно – 21%. Ещё 16% просто делают это регулярно и не связывают походы к бьюти-мастерам с праздником. Для 10% это способ соответствовать стандартам красоты, 7% готовятся к встрече с друзьями, 4% делают это ради комплиментов, и ещё 4% готовятся к корпоративам.Больше половины опрошенных также признались, что на решение пройти бьюти‑процедуры влияют акции и специальные предложения по случаю праздников. Для 11% это основной фактор при выборе бьюти-услуг, 13% записываются к мастерам после рекламы, 26% заявили, что лишь иногда планируют процедуры, увидев предложение.О салонах красоты и частных мастерах женщины чаще всего узнают от друзей и знакомых – 59%, на сайтах с объявлениями и маркетплейсах – 20%, у блогеров – 13%, на наружной рекламе – 12%, по ТВ – 10%, в поисковых системах – 7%, в картах – 5%, по радио – 3%.Потратить на бьюти‑процедуры меньше 3 тысяч рублей планируют 27%, от 3 до 5 тысяч рублей – 29%, от 5 до 10 тысяч рублей – снова 27%, от 10 до 20 тысяч рублей – 8%, более 20 тысяч рублей – 5%. В среднем женщины рассчитывают свой бюджет на 6 762 рубля (для сравнения, средний чек москвичек на бьюти‑процедуры составляет 9 501 рубль). Мероприятие для возрастной категории 18+